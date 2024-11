Uma noite memorável para as jogadoras da Seleção Nacional de futebol feminino, nesta sexta-feira. As 'navegadoras' empataram com a Chéquia a uma bola, no Estádio do Dragão, e mantém as chances de apuramento para o Euro 2025.

Além disso, foi estabelecido um novo recorde de assistência em jogos de futebol feminino em Portugal - 40.189 pessoas. O selecionador nacional Francisco Neto confessa que o comportamento das suas jogadoras o surpreendeu.

«Antes do jogo senti-as normais, até demais. Pensei que estariam mais empolgadas, ansiosas. Felizmente, estas jogadoras já vivenciaram muito… Ainda assim, é diferente jogar perante 40 mil espetadores fora ou em casa. É sempre especial. Esta equipa perante os portugueses reage sempre positivamente, por isso eu estava tranquilo», começou por dizer, em declarações citadas pela agência Lusa.

«Estrategicamente, cumprimos com o que estava delineado, pressionar alto, ganhar bolas, conseguir desgastá-las com bola. Saíram algumas com fadiga. Falhou a nossa abordagem ao último terço, ter mais critério nas situações de finalização. Tivemos domínio e capacidade para chegar à área com muitas jogadoras, mas falhámos nas opções no último terço», analisou.

Admitindo que a equipa tem de melhorar no último terço, Francisco Neto aponta para o jogo sem bola como o principal aspeto a desenvolver.

«As minhas substituições foram opções táticas. Com bola estávamos bem, mas sem bola o jogo ficou partido, como a República Checa gosta. Não estávamos tão bem sem bola. A nossa fadiga, as coisas podiam ser diferentes... Numa análise fisiológica do jogo, fomos muito melhores, mas não temos a mesma compleição física», disse.

Neto vai já preparar as jogadoras para a segunda mão do play-off, disputado na terça-feira. Por fim, o selecionador deixou um agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol e ao FC Porto.

«Agradeço em nome da equipa ao presidente Fernando Gomes e à sua estrutura por acreditarem em nós mais uma vez. Este atrevimento, consolidado, pois percebem que os portugueses estão connosco. Agradecer também ao FC Porto e à sua direção pela forma como nos recebeu, organizou e encheu o estádio. Dois momentos marcantes», terminou.