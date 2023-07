A quatro dias da estreia no Mundial, Francisco Neto recebeu boas notícias. Depois de ter feito trabalho de ginásio na véspera, Diana Gomes voltou a trabalhar no relvado, ainda que com algumas limitações



Nos 15 minutos abertos à imprensa, a jogadora do Sevilha esteve junto com o restante grupo sendo que, posteriormente, fez trabalho específico, ainda a recuperar da mazela sofrida no treino aberto de segunda-feira. A central deixou, assim, boas indicações no que respeita à sua participação na partida contra os Países Baixos.

Por seu turno, Kika Nazareth também iniciou o trabalho com as restantes jogadores, mas permanece a duvida sobre se será opção para o embate com a seleção neerlandesa.

De resto, a central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto já não apresentam quaisquer limitações.



O jogo entre Portugal e os Países Baixos, da primeira jornada do grupo E, está agendado para as 8h30 (hora de Portugal Continental) do próximo domingo