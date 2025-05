A guarda-redes Inês Pereira garantiu que a Seleção portuguesa feminina está «muito confiante» para se apresentar na melhor versão contra a campeã europeia Inglaterra, na quinta jornada do Grupo A3 da Liga das Nações.

«Inglaterra é uma das melhores seleções da Europa e do mundo. Sabemos da grande dificuldade que vamos ter no jogo de sexta-feira, mas estamos muito confiantes e a trabalhar bastante bem», declarou a guardiã, de 26 anos, durante conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na primeira volta, em solo luso, o duelo terminou empatado 1-1. Inês Pereira prevê um jogo «bastante disputado» se Portugal apresentar-se na máxima força.

«Certamente que, se fizermos o que fizemos na segunda parte do jogo de Inglaterra, coisas boas vão surgir e vamos sorrir no final. Se nós conseguirmos competir no nosso melhor, vai ser um jogo bastante disputado. Gostamos de ter posse de bola e vamos criar bastante perigo à Inglaterra. Continuamos a depender só de nós», perspetivou.

Inês Pereira, guarda-redes do Deportivo, gostava de jogar em Wembley na sexta-feira mas respeita a colega Patrícia Morais.

«Todas vão querer jogar, seja eu ou a Patrícia [Morais]. Acaba por ser um dos estádios mais importantes e especiais para jogar em Inglaterra. Cabe-me a mim trabalhar e ser titular», expressou.

Portugal contabiliza quatro pontos, no terceiro posto do grupo A3 da Liga das Nações, atrás da campeã europeia Inglaterra, com sete, e da Espanha, que lidera com nove, e à frente da Bélgica, que soma três.

Após a quinta jornada, Portugal termina a participação na prova na terça-feira, recebendo a Bélgica, pelas 18h00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.