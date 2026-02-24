A avançada Telma Encarnação foi dispensada da seleção feminina, por estar lesionada, e foi substituída pela defesa Alícia Correia na lista de convocadas para a dupla jornada de qualificação para o Mundial 2027.

«Telma Encarnação foi dispensada, esta terça-feira, do estágio da seleção nacional feminina AA, após ter sido considerada inapta pelo Departamento de Saúde e Performance da FPF», indicou a federação, em comunicado.

A avançada madeirense do Sporting é, assim, baixa para os dois primeiros jogos de qualificação de Portugal para o próximo Campeonato do Mundo, frente à Finlândia e à Eslováquia.

«Para colmatar esta ausência na equipa das quinas, o selecionador Francisco Neto chamou Alícia Correia, do Sporting de Braga, que se juntará esta quarta-feira à equipa nacional», acrescenta a nota da FPF.

A seleção portuguesa feminina concentrou-se esta terça-feira para a dupla jornada do Grupo B3 da Liga das Nações, que marca o início da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2027, na qual irá enfrentar a Finlândia (3 de março, pelas 18:45, no Estádio do Vizela) e a Eslováquia (7 de março, às 16:00, no Estádio Cidade de Barcelos).

A lista atualizada das jogadoras convocadas por Francisco Neto:

Guarda-redes: Inês Pereira (Depor Corunha), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto).

Defesas: Alicia Correia (Sp. Braga), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica) e Joana Marchão (Servette).

Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Al Nassr), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Estrasburgo), Francisca Nazareth (Barcelona), Nádia Bravo (Sp. Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus).

Avançadas: Ana Capeta (Juventus), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal), e Lúcia Alves (Benfica).