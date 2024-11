Francisco Neto, selecionador nacional feminino, divulgou esta segunda-feira a lista de 26 jogadoras que vão representar Portugal no playoff decisivo frente à Chéquia, rumo ao Euro 2025.

Em comparação com a última convocatória, a grande novidade está na chamada de Ana Dias. A avançado do Tigres do México substitui a lesionada Telma Encarnação, que está a contas com um traumatismo no joelho direito, contraído no jogo entre o Sporting e o Racing Power.

Portugal vai jogar duas vezes com a seleção da Chéquia, primeiro a 29 de novembro no Estádio do Dragão. Depois as «Navegadoras» viajam para Teplice, na Chéquia, para um novo encontro a 3 de dezembro.

O Campeonato da Europa feminino joga-se em julho de 2025, na Suíça.

Veja aqui as 26 convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Corunha), Patrícia Morais (SC Braga), Rute Costa (SL Benfica)

Defesas: Joana Marchão (Servette), Ana Seiça (Tigres), Diana Gomes (Sevilha), Catarina Amado (SL Benfica), Carole Costa (SL Benfica), Ana Borges (Sporting CP), Alícia Correia (Sporting CP), Ana Rute (SC Braga) e Nelly Rodrigues (FC Nantes).

Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Tatiana Pinto (Atl. Madrid), Francisca Nazareth (Barcelona), Andreia Faria (SL Benfica), Andreia Norton (SL Benfica), Fátima Pinto (Sporting CP), Andreia Bravo (Sporting CP) e Dolores Silva (SC Braga).

Avançadas: Jéssica Silva (Gotham), Diana Silva (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Ana Dias (Tigres) , Carolina Mendes (Racing Power) e Stephanie Ribeiro (UNAM)