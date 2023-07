A seleção portuguesa de futebol feminino já está em Auckland, Nova Zelândia, depois de uma viagem de 26 horas desde Lisboa. A equipa das Quinas vai participar pela primeira vez na fase final de um Campeonato do Mundo.

A comitiva partiu da capital portuguesa pelas 21h15 de segunda-feira, rumo ao Dubai, num voo de quase oito horas. Por lá, problemas logísticos ditaram um atraso de uma hora. Depois, seguiram-se mais 15 horas de viagem até Auckland, onde chegou pelas 23h15 de terça-feira (10h15 locais).

Após um período de descanso e com naturais efeitos do «jet lag», a seleção nacional realizou o primeiro treino na Nova Zelândia, pelas 15h30 locais (4h30 em Portugal Continental), num dos relvados do Saint Kentigern College, em Auckland.

Fátima Pinto, Sílvia Rebelo e Kika Nazareth trabalharam à parte.

«Estamos ansiosas para que comece o Mundial. Temos no grupo a campeã e a vice-campeã mundial, mas, se chegarmos ao fim de cada jogo com o sentimento de que demos tudo, certamente que deixaremos os portugueses orgulhosos», disse Ana Borges, à chegada, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

O primeiro jogo de Portugal no Mundial feminino será a 23 de julho, frente aos Países Baixos. Estados Unidos e Vietname são as outras equipas do Grupo E.