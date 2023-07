Diana Gomes não treinou a cinco dias da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo.



A central, habitual titular na seleção nacional, ficou-se pelo ginásio depois de ter saído com um toque no treino da última segunda-feira. A jogadora do Sevilha passou pelo ginásio à semelhança do resto do grupo, mas depois ficou sentada a assistir à sessão de treino no relvado.



Diana Gomes foi a única jogadora que não esteve no trabalho inicial no relvado enquanto Kika Nazareth já integrou a primeira parte da sessão - sairia depois do grupo para realizar trabalho específico. Em sentido contrário, Sílvia Rebelo e Fátima Pinto integraram em pleno o treino e estão disponíveis para o encontro frente aos Países Baixos.



O jogo de Portugal contra a seleção neerlandesa, o primeiro da fase de grupos do Mundial, está agendado para o próximo domingo, às 8h30 (hora de Portugal Continental).

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.