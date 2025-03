Já com as ausências esperadas de Kika Nazareth (lesionada no tornozelo esquerdo) e Jéssica Silva (recupera de perda de visão), o selecionador nacional Francisco Neto convocou, esta segunda-feira, 25 jogadoras para os dois jogos ante a Espanha, a contar para as terceira e quarta jornadas do grupo A3 da Liga das Nações.

Em relação à última convocatória, a de fevereiro para os jogos ante Inglaterra e Bélgica, saem Kika e Jéssica e a novidade é Joana Martins, do Sporting.

Portugal recebe Espanha, campeã do mundo, a 4 de abril, em Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel (19h45). A 8 de abril, joga em Espanha, em Vigo, no Estádio de Balaídos (18h00).

A equipa concentra-se na próxima segunda-feira, dia 31, na Cidade do Futebol.

Inglaterra e Portugal ocupam os dois primeiros lugares do grupo, ambas com quatro pontos. Espanha tem três pontos e a Bélgica ainda não pontuou.

Lista de convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Corunha), Patrícia Morais (SC Braga) e Rute Costa (SL Benfica).

Defesas: Joana Marchão (Servette), Ana Seiça (Tigres), Diana Gomes (Sevilha), Lúcia Alves (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Carole Costa (SL Benfica), Ana Borges (Sporting CP), Bárbara Lopes (SCU Torreense) e Ana Rute (SC Braga).

Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Tatiana Pinto (Atl. Madrid), Andreia Faria (SL Benfica), Andreia Norton (SL Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting CP), Dolores Silva (SC Braga) e Joana Martins (Sporting CP).

Avançadas: Diana Silva (Sporting CP), Ana Capeta (Sporting CP), Telma Encarnação (Sporting CP), Ana Dias (Tigres), Carolina Mendes (Racing Power) e Stephanie Ribeiro (UNAM).