Francisco Neto, líder da seleção feminina, salientou a importância de «respeitar todos os adversários», incluindo a Letónia, última classificada do Grupo 3 da Liga das Nações B, que Portugal vai defrontar na sexta-feira.

«No nosso primeiro apuramento, em 2017, Portugal era equipa de Pote 4. Apesar de ter sido a única equipa de Pote 4 a apurar-se para uma fase final até ao dia de hoje, isso já aconteceu e foi feito por nós. Por isso, temos de respeitar todos os adversários», recordou o selecionador, na conferência de antevisão ao encontro que oporá a equipa portuguesa à congénere letã, no Estoril.

A importância de derrotar a Letónia e, posteriormente, garantir o primeiro lugar na fase de grupos foi realçada pelo selecionador que recordou os possíveis benefícios para o futuro que poderão advir, além do esforço despendido no passado para que Portugal chegasse ao nível atual.

«Acima de tudo, para nós é importante porque nos dá pontos no ranking, melhoramos as nossas condições e beneficia-nos em sorteios futuros. É um trabalho menos visível, mas muito importante, de que nós temos beneficiado muito. Relembro - e gosto muito de dizer isto - nunca podemos esquecer de onde viemos», declarou.

Francisco Neto insistiu em valorizar o trabalho a longo prazo que tem sido efetuado no crescimento do futebol feminino português, que conduziu à participação em fases finais de Europeus e Mundiais e, mais recentemente, a quatro vitórias em quatro partidas disputadas na Liga das Nações B, e em simultâneo, a primeira fase de apuramento para o Mundial2027. «Acho que não é resumo destes quatro jogos. Acima de tudo, o espelho disso têm sido os últimos anos», transmitiu o treinador nacional.

Pese o respeito que demonstrou pela Letónia, Francisco Neto deixou vincada a ambição de contabilizar mais uma vitória, mantendo o pleno de triunfos na fase de qualificação para o Mundial. «No último apuramento vencemos cinco jogos e empatámos um. Temos o objetivo traçado de vencer todos, não pela afirmação ou o estatuto, não vivemos disso», garantiu.

Tatiana Pinto: «Queremos terminar bem esta época e irmos para o play-off em vantagem»

Tatiana Pinto, também em conferência de imprensa, partilhou da ideia passada pelo selecionador e recordou que, apesar da condição de última classificada, a Letónia criou dificuldades a Portugal na partida relativa à primeira volta, pese o triunfo português (3-0, em abril). «Tivemos as nossas oportunidades, mas a Letónia foi uma seleção muito combativa até ao final e causou-nos alguns problemas», lembrou a internacional portuguesa.

Tatiana Pinto, de 32 anos e já com 136 internacionalizações AA por Portugal, definiu quatro objetivos para o estágio que a seleção está a cumprir antes de dar por terminada a época 2025/26. «Queremos competir bem, ganhar esses dois jogos, terminar bem esta época e irmos para o play-off com uma boa vantagem», estipulou a jogadora da Juventus.

Portugal aponta à conquista dos seis pontos na Liga B da Liga das Nações feminina, ante a Letónia e a Finlândia, e consequente primeiro lugar do grupo e subida à Liga A, que antecede um play-off de apuramento para o Mundial2027, no Brasil.

A seleção nacional feminina defronta a Letónia na sexta-feira (20h00), no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e, depois, a Finlândia, no Tammelan Stadion, em Tampere, no sudoeste finlandês, a 9 de junho (18h00 de Lisboa).

À partida para a quinta jornada, Portugal lidera o Grupo 3 com 12 pontos, mais três do que a Finlândia. A Eslováquia é terceira com três pontos, já a Letónia ainda não conta com qualquer ponto.