A seleção feminina portuguesa empatou 1-1 com a Austrália esta terça-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, naquele que foi o último teste das raparigas de Francisco Neto antes da fase final do Campeonato da Europa que arranca, na próxima semana, em Inglaterra. Portugal realizou uma excelente primeira parte diante das Matildes, 12.ª seleção do ranking da FIFA, embora se tenham apresentado na Amoreira sem algumas das suas principais estrelas. Já no segundo tempo, as australianas chegaram primeiro ao golo, mas as portuguesas reagiram bem e ainda chegaram ao empate por Telma Encarnação. Bons sinais antes da fase final e uma nota de preocupação: Jéssica Silva saiu com problemas físicos.

O FILME DO JOGO

Portugal entrou no campo de cabeça levanta e a impor a sua autoridade em campo, com um bloco [em 4x4x2 losango] muito subido a colocar muitas dificuldades às australianas que não conseguiam sair a jogar. Praticamente toda a primeira parte foi jogada em apenas metade do campo, com as portuguesas, bem posicionadas em campo, a exercerem uma pressão alta, com destaque para a constante pressão exercida por Kika Nazareth e Andreia Norton.

Com uma elevada posse de bola, as jogadoras de Francisco Neto atacavam preferencialmente pela direita, com Tatiana Pinto a alargar o jogo para a ala e Diana Silva a libertar-se facilmente da marcação, mas depois sentiam dificuldades em encontrar espaços para a finalização.

A Austrália chegou a este jogo depois de uma embaraçosa derrota diante da Espanha (0-7) e, talvez por isso, apresentou-se na Amoreira sem correr muitos riscos, muito fechada, mais preocupada em defender a sua baliza do que atacar. Ainda assim, Portugal criou oportunidades para abrir o marcador, com destaque para um remate cruzado de Jéssica Silva e para um livre de Joana Marchão, com o pé esquerdo, a passar perto da trave.

Sofrer, reagir e marcar

A segunda parte revelou-se mais complicada para Portugal, com a Austrália a crescer depois das primeiras substituições e a responder aos ataques das portuguesas com transições rápidas. Além disso, Jéssica Silva, que já tinha terminado a primeira parte em dificuldades, teve mesmo que sair com queixas no joelho esquerdo. Entrou Andreia Jacinto, recente reforço da Real Sociedad, para reforçar o meio-campo, antes da entrada de Telma Encarnação para compor o ataque.

Com os minutos a correrem para o final, Portugal arriscou um pouco mais, na procura da terceira vitória nesta fase de preparação, mas acabou por perder o equilíbrio e foi a Austrália que chegou ao golo. Transição rápida das Matildas, com Gielnik a escapar pela direita e a cruzar para o segundo poste onde surgiu Ibini-Isei, a finalizar em carrinho. Portugal procurou responder rápido e podia ter empatado no minuto seguinte, mas Diana Silva não chegou a tempo de rematar.

Portugal voltou a crescer, numa altura em que o jogo estava mais aberto e acabou por chegar ao empate, com Carolina Mendes a cruzar da direita e Telma Encarnação a receber na área e a rematar à meia volta. A avançada que tinha saltado do banco, pareceu ligeiramente adiantada no início do lance, mas a verdade é que o golo foi validado. Mesmo a fechar o jogo, Telma teve nova oportunidade para virar o resultado, mas atirou por cima.

Um bom teste para a seleção portuguesa que precisa apenas de afinar a pontaria antes de, na próxima terça-feira, rumar a Manchester, onde vai montar a base para a fase final onde vai defrontar a Suíça (9 de julho), Países Baixos (13 de julho) e Suécia (17 de julho).

FICHA DO JOGO

Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril

Árbitra: Victoria Beyer (França)

PORTUGAL: Inês Pereira; Catarina Amado, Diana Gomes (Sílvia Rebelo, 65m), Carole Costa e Joana Marchão; Dolores Silva (Fátima Pinto, 82m), Francisca Nazareth (Telma Encarnação, 65m), Andreia Norton (Carolina Mendes, 82m) e Tatiana Pinto; Diana Silva e Jéssica Silva (Andreia Jacinto, 54m).

AUSTRÁLIA: Williams; Nevin, Polkinghorne, Wheeler, Grant, Van Egmond, Yallop, Gielnick, Gorry, Siemsen (Ibini-Isei, 46m) e Crummer (Sayer, 83m).

Ao intervalo: 0-0

Marcadoras: Ibini-Isei (73m) e Telma Encarnação (87m).

Disciplina: cartão amarelo a Courtney Nevin (44m), Kika Nazareth (62m), Grant (66m), Telma Encarnação (68m) e Jéssica Silva (88m).

Resultado final: 1-1