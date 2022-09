Kika Nazareth está entre as 25 jogadoras convocadas de Portugal para os jogos do play-off europeu de apuramento para o Mundial 2023.

A jogadora do Benfica lesionou-se no último encontro de qualificação para o Mundial feminino de 2023, a 6 de setembro, e desde então não voltou a ser utilizada nem na Seleção nem no Benfica.

«Vem de um período de recuperação e foi também por isso que chamámos 25 jogadores. Dada a importância dos jogos, decidimos ter a Francisca [Kika] connosco, em cooperação com departamento médico do Benfica», explicou o selecionador Francisco Neto.

O técnico explicou que só os estágio dirá de que forma a criativa do Benfica poderá ajudar contra a Bélgica (6 de outubro) e, em caso de triunfo, com a Islândia cinco dias depois.

Além de Kika Nazareth, destaque ainda para as chamadas da defesa Bruna Lourenço, do Sporting, e da média Andreia Jacinto, da Real Sociedad. «Temos vindo a seguir a Bruna Lourenço e o seu crescimento, nomeadamente nas sub-23, e sentimos que chegou o momento de estar connosco, e ficamos muito contentes por voltarmos a ter a Andreia Jacinto, que é um regresso importante», apontou Francisco Neto.

No caso de sair vitoriosa, a formação das ‘quinas’ enfrenta na segunda ronda a Islândia, em 11 de outubro, também a partir das 18:00, em Paços de Ferreira.

Se ultrapassar belgas e islandesas e for uma das duas melhores (pontos na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e na segunda ronda do ‘play-off’) entre as três vencedoras da segunda ronda, Portugal qualifica-se para o Mundial. Caso consiga o apuramento, mas como pior dos apurados, Portugal segue para um ‘play-off’ Intercontinental, que ditará as últimas três vagas, na Nova Zelândia (17 a 23 de fevereiro de 2023), com China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai.

Para a fase final já estão definidas 27 das 32 seleções. A fase final do Mundial feminino de 2003 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

Lista das 25 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Ana Borges (Sporting), Alicia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Parma, Ita), Lúcia Alves (Benfica), Sílvia Rebelo (Benfica) e Bruna Lourenço (Sporting).

- Médias: Andreia Norton (Benfica), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Alavés, Esp), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Esp), Vanessa Marques (Sporting de Braga) e Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp).

- Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Suzane Pires (Ferroviária, Bra) e Telma Encarnação (Marítimo).