Kika Nazareth deixou o relvado da Pedreira, em Braga, em lágrimas no decorrer do particular da Seleção Nacional com os Países Baixos, depois de ter lesionado numa disputa de bola.

Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão, mas a jogadora do Barcelona foi atingida no tornozelo esquerdo e depois pisada no mesmo pé. Aconteceu ao minuto 34, numa bola dividida com a neerlandesa Damaris.

A internacional portuguesa esteve a receber assistência no relvado, mas acabou por deixar o relvado visivelmente emocionada, com lágrimas nos olhos, cedendo o lugar a Andreia Jacinto.

Recordamos que Kika Nazareth já tinha sofrido uma lesão grave este ano, em março, que a afastou, inclusive, da fase final do Europeu.