Francisco Neto, líder da seleção feminina, anunciou esta quinta-feira a convocatória para o duplo confronto com a Áustria, relativo às 3.ª e 4.ª jornadas de qualificação para a Liga das Nações.

Carole Costa, central do Benfica, a recuperar de lesão, é a grande ausente da lista de Francisco Neto que chamou Maria Miller do Sp. Braga.

Portugal, inserido no Grupo 2 da Liga A, vai jogar primeiro fora de casa, em Altach, a 27 de outubro (17h00) e, depois, vai receber as austríacas, na Póvoa de Varzim, quatro dias depois, a 31 de outubro (18h15).

As Navegadoras ocupam, nesta altura, o segundo lugar, com três pontos, depois de terem vencido a Noruega (3-2) e de terem perdido frente à França (0-2). A seleção gaulesa lidera com seis pontos, enquanto Noruega e Áustria, ambas com um ponto, ocupam a terceira e quarta posições.

Recorde-se que o primeiro classificado segue para a final four da competição, enquanto o segundo classificado mantém-se na Liga A, o terceiro joga o play-off de manutenção na Liga A e o último desce à Liga B.

Após a dupla jornada com a Áustria, Portugal ainda vai visitar a Noruega, a dia 1 de dezembro, e receberá a França, a 5 de dezembro, em Leiria.

A seleção feminina vai concentrar-se na próxima segunda-feira na Cidade do Futebol e viajará para a Áustria na quarta-feira.

A lista de convocadas

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette FC), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks).

Defesas: Ana Borges (Sporting CP), Ana Seiça (SL Benfica), Maria Miller (SC Braga), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilha FC), Lúcia Alves (SL Benfica), Joana Marchão (Servette FC) e Mariana Azevedo (SC Braga)

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Faria (SL Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Norton (SL Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Sporting CP), Kika Nazareth (SL Benfica) e Tatiana Pinto (Brighton & Hove Albion FC).

Avançadas: Ana Capeta (Sporting CP), Ana Dias (Zenit), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica) e Telma Encarnação (CS Marítimo).