O Presidente da República e o primeiro-ministro de Portugal felicitam a seleção feminina pelo inédito apuramento para o Campeonato do Mundo. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, salienta, por sua vez, que «hoje, em Portugal, ninguém dirá que o futebol é um desporto de rapazes ou de homens»

«O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicita muito calorosamente a seleção nacional feminina acabada de apurar-se para a fase final do Mundial de futebol, num passo inédito no desporto português», declarou o chefe de Estado. Numa nota enviada à agência Lusa, refere-se que «o Presidente, tal como o fez com as seleções masculinas, irá recebê-la em Belém», não avançando ainda uma data para esta receção na sua residência oficial, em Lisboa.

O primeiro-ministro António Costa, por seu turno, recorreu às redes sociais para felicitar a seleção portuguesa: «Histórico! Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino. Parabéns pela enorme conquista!»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou uma mensagem no «site» oficial do organismo: «Acredito que uma nação avançada, moderna e justa tem de dar oportunidades iguais a homens e mulheres. Sei que o caminho que traçámos ao longo dos mais de dez anos de mandato da atual direção foi no sentido de criar essas mesmas condições de igualdade.»

«Nesta hora do sucesso, envio ainda uma palavra especial a todas as famílias que ajudaram a transformar definitivamente as mentalidades. Hoje, em Portugal, ninguém dirá que o futebol é um desporto de rapazes ou de homens. Ao confiarem as vossas filhas ao futebol nacional, tornaram possível que hoje se diga que Portugal vai ao Campeonato do Mundo», concluiu Fernando Gomes.