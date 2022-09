O selecionador feminino Francisco Neto pediu uma enchente em Vizela para o jogo com a Bélgica a contar para o play-off de apuramento para o Mundial 2023.

«Apelo a todos os que gostam de nós para estarem presentes no dia 06 [de outubro]. Penso que é um jogo de 50/50 [de possibilidades de apuramento], mas, se enchermos o estádio [do Vizela], será 60/40 para o nosso lado. Temos de fazer da nossa casa a nossa fortaleza», disse Francisco Neto na conferência de imprensa na qual divulgou as 25 convocadas para o embate diante das belgas (6 de outubro) e, em caso de vitória, para o duelo com a Islândia cinco dias depois.

«Têm sido jogos muito equilibrados, decididos em pormenores, em bolas paradas, nos últimos minutos», recordou referindo-se à Bélgica, a quem deixou elogios. «É uma equipa que tem tido um crescimento muito grande. Entre as seleções que estavam no ‘play-off’, era a que tinha melhor ‘ranking’», notou.

«A Bélgica tem um jogo mais técnico, com jogadoras com um perfil mais próximo das nossas, enquanto a Islândia varia entre jogadoras com qualidade técnica e outras com poderio físico. Traz-nos problemas completamente distintos», acrescentou Francisco Neto.

O selecionador vincou que Portugal também tem um lote de jogadoras experientes e que o campeonato nacional está em crescimento e falou sobre a possibilidade de um apuramento inédito para um Mundial. «O nosso objetivo era chegarmos às fases de decisão. Sabíamos que o primeiro lugar era difícil – foi conquistado pela Alemanha -, mas também que era possível chegarmos lá pelo ‘play-off’. Qualificámo-nos e agora só dependemos de nós. Temos este sonho e sentimos que também temos competência», frisou.

Se vencer a Bélgica, Portugal enfrenta na segunda ronda a Islândia, a 11 de outubro, em Paços de Ferreira. Se ultrapassar belgas e islandesas e for uma das duas melhores (pontos na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e na segunda ronda do ‘play-off’) entre as três vencedoras da segunda ronda, Portugal qualifica-se para o Mundial.