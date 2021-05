Roberto Mancini revelou esta segunda-feira a convocatória de Itália para o jogo com o São Marino, a última antes de conhecer-se a lista final para o Europeu 2020, que tem de ser submetida até ao dia 1 de junho.

O selecionador italiano chamou 33 jogadores, com destaque para Giacomo Raspadori, avançado de 21 anos do Sassuolo que se estreia pela equipa A da squadra azzurra.

A Itália defronta o São Marino, em jogo de carácter particular, no dia 28 de maio. A 4 de junho há novo particular, desta feita com a República Checa, e aí já com o plantel definitivo de 26 jogadores para o Euro 2020, prova na qual vai defrontar País de Gales, Turquia e Suíça na fase de grupos.

A convocatória de Mancini, com 33 jogadores:

Guarda-redes: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Defesas: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Médios: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Avançados: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint-Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).​​​​​​​