A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que Domingos Duarte e Rafa foram dispensados dos trabalhos da Seleção Nacional devido a lesão.

Em sentido contrário, José Fonte, Francisco Trincão e Rafael Leão foram chamados.

«Domingos Duarte e Rafa foram dispensados depois de a Unidade de Saúde e Performance da FPF ter avaliado a situação clínica», lê-se, na nota da FPF.

Para Rafael Leão, avançado do Milan, trata-se de uma estreia em convocatória da Seleção A. Já José Fonte, capitão do Lille, está de regresso aos eleitos do selecionador nacional, ele que não era chamado desde o Euro 2020.

Por sua vez, Trincão, avançado do Wolverhampton, tinha estado nos últimos compromissos da equipa das quinas, em Setembro.

A Seleção Nacional defronta, no sábado, às 20h15, o Qatar, em jogo de preparação. Na terça-feira, às 19h45, mede forças com o Luxemburgo, em partida da fase de apuramento para o Mundial 2022.