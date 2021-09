A FIGURA: Fábio Vieira, um pé esquerdo que ilumina

Os holofotes na Reboleira só se viram perto do intervalo, mas por essa já Fábio Vieira iluminava o relvado com o seu pé esquerdo. Nem sempre utilizado com regularidade no FC Porto, o médio de 21 anos demonstrou mais uma vez porque é que é dos jovens mais promissores da sua geração. Jogou solto no meio-campo e foi o autêntico farol da equipa de Rui Jorge. Sabe tudo sobre o jogo e, tal como no caso de Vitinha, é a ele que os companheiros sempre recorrem. A juntar a tudo isso, marcou ainda o primeiro golo de Portugal, de penálti.

O MOMENTO: Fábio Vieira, um pé esquerdo que desbloqueia (32m)

Se o pé esquerdo de Fábio Vieira ilumina, também pode dizer-se que desbloqueia, neste caso o marcador. André Almeida foi carregado em falta dentro da área e o árbitro prontamente apontou para a marca de penálti. Vieira não desperdiçou a oportunidade de coroar a exibição com o golo decisivo.

OUTROS DESTAQUES

Vitinha

Tal como Fábio Vieira, Vitinha está um nível acima dos companheiros. Capitão de equipa, foi um dos destaques da noite. O jogo passou quase sempre pelo seu pé direito e Vitinha fez o que sabe fazer tão bem: simplificar. De resto, Vitinha e Fábio entendem-se às mil maravilhas.

Eduardo Quaresma e Tiago Djaló

Se olharmos só para os apelidos, podia bem ser a dupla de extremos da Seleção Nacional há alguns anos. Mas não. Eduardo e Tiago são centrais e esta tarde/noite estiveram irrepreensíveis. Tiago jogou com um parceiro novo e não deu qualquer abébia, numa demonstração de grande maturidade. Quaresma, em estreia nos sub-21, entrou algo nervoso, até falhou dois passes fáceis, mas depois arrancou para uma exibição imaculada.

André Almeida

Também ele em estreia nos sub-21, o médio do Vitória de Guimarães aproveitou para marcar pontos junto de Rui Jorge. Ganhou o penálti que permitiu a Fábio Vieira adiantar-se no marcador e, apesar de ter jogado no meio-campo, mostrou-se muito disponível para aparecer em zonas de finalização. Sempre certinho, ofereceu uma grande presença ao ‘miolo’ português.

Makavchik

Não foi pelo seu guarda-redes que a Bielorrússia perdeu o duelo da Reboleira. Logo nos primeiros minutos, Makavchik brilhou a grande altura após um grande remate de Fábio Vieira. Depois, foi aguentando todas as investidas da seleção portuguesa, fossem elas de maior ou menor dificuldade. Só se mostrou incapaz de parar o penálti exemplarmente executado por, claro, Fábio Vieira.