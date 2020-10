Fernando Santos, selecionador nacional, comentou a morte de Ângelo no final do empate de Portugal frente à França, em declarações à RTP. O antigo jogador do Benfica faleceu aos 90 anos.

«É um enorme pesar, foi o meu primeiro treinador no Benfica, tenho uma enorme simpatia e amizade por ele. Que descanse em paz.»