O sorteio da Liga das Nações decorre nesta quinta-feira e Portugal vai ficar a conhecer os adversários da terceira edição da competição, a qual venceu em 2019.

A seleção nacional está no Pote 2 da Liga A, a primeira divisão da prova, e sabe já que não pode defrontar Alemanha, Dinamarca e Países Baixos. Estas três equipas estão no mesmo pote de Portugal que, ainda assim, tem à espera seleções complicadas.

Do pote 1, sairá França, Itália, Bélgica ou Espanha. Ou seja, a campeã do mundo e vencedora da última Liga das Nações, a campeã europeia, a líder do Ranking FIFA e a vizinha e finalista da última edição da Liga das Nações.

Nos potenciais adversários estão ainda Inglaterra, Polónia, Suíça, Croácia (todas do pote 3), Gales, Áustria, Rep. Checa e Hungria (pote 4).

Os vencedores dos quatro grupos vão à 'final four' em setembro de 2023.

De referir que as jornadas da Liga das Nações disputam-se em junho e setembro deste ano, que contempla o Mundial 2022 em novembro e dezembro.

As datas para a Liga das Nações são: primeira e segunda jornadas entre 2 e 8 de junho; terceira e quarta jornadas entre 8 e 14 de junho; quinta e sexta jornada entre 22 e 27 de setembro.