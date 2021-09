A Seleção Nacional de futebol feminino conseguiu este domingo o primeiro triunfo no Grupo H da zona europeia de apuramento para o Mundial de 2023, ao golear Israel por 4-0, em Rishon Le-zion.

Três dias após o empate 1-1 na Turquia, e com oito novidades no onze, Portugal venceu com golos de Telma Encarnação, aos dois minutos, Dolores Silva, aos sete, de grande penalidade, Diana Gomes, aos 64, e Carole Costa, aos 84 minutos.

As comandadas de Francisco Neto voltam a jogar em outubro, mês em que recebem a Sérvia, a 21, e se deslocam à Bulgária, cinco dias depois. O primeiro do agrupamento qualifica-se para a fase final e o segundo segue para os play-offs.

Classificação do Grupo H:

1. Portugal, 2j - 4p

---------------------------------------------------------

2. Alemanha, 1j - 3

---------------------------------------------------------

3. Turquia, 1j - 1

4. Sérvia, 0j - 0

5. Israel, 1j - 0

6. Bulgária, 1j - 0