Nani continua disponível para representar a seleção nacional. O extremo do Orlando City (Estados Unidos da América) não é convocado por Fernando Santos desde 2017, quando disputou a Taça das Confederação, mas recusa fechar a porta a Portugal.

«Estou disponível para fazer parte dos escolhidos do selecionador e sinto-me preparado para dar resposta. Se não for escolhido, estarei do outro lado, a assistir e a apoiar Portugal, na expectativa de que consigam o melhor resultado possível», salientou Nani.

Em entrevista à CNN, o jogador de 33 anos perspetivou um bom Campeonato da Europa da seleção portuguesa: «Vai ser um Europeu muito competitivo, várias equipas estão mais fortes e Portugal também apresentará um grupo renovado, com vários novos jogadores. Temos uma equipa muito forte, como se verificou nos últimos jogos, pelo que estou curioso para ver como a equipa irá estar no Euro.»

«O segredo para o sucesso do Cristiano é a sua mentalidade, o esforço que põe diariamente no treino. Está tudo na forma como treina, como prepara o seu corpo e mente para estar sempre no seu melhor. Esse é o motivo por que marca tantos golos, tem as performances que tem e é o melhor do mundo, concluiu Nani, questionado sobre Cristiano Ronaldo.