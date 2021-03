A comitiva da Seleção Nacional realizou na manhã desta quarta-feira um passeio no centro de treinos da Juventus, onde tem estado a preparar o jogo com o Azerbaijão, que marca o arranque da fase de apuramento para o Mundial 2022.

Uma caminhada liderada pelo cicerone Cristiano Ronaldo, que conhece com ninguém os cantos à casa, e que, segundo foi possível observar nas fotografias enviadas pela FPF, ia à conversa com Sérgio Oliveira, autor do golo que afastou a equipa do compatriota da Liga dos Campeões.

Mais atrás, um grupo com três sportinguistas (Nuno Mendes, Palhinha e Neto) e ainda Bruno Fernandes, que vestiu a camisola leonina entre 2017 e janeiro do ano passado e aproveitou para pôr a conversa em dia com os ex-companheiros.

Portugal e Azerbaijão defrontam-se a partir das 19h45 no Estádio da Juventus, em Turim.