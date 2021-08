Pedro Gonçalves foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, informou esta tarde a Federação Portuguesa de Futebol. Francisco Trincão, do Wolverhampton, foi chamado para o seu lugar.

Em comunicado, a FPF explica que o avançado do Sporting apresentou queixas antes do treino desta terça-feira, só participou no aquecimento da sessão e, depois de ter feito exames, foi dado como indisponível.

«Face ao resultado, que obriga a paragem nos próximos dias, foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF», lê-se, na nota.

Trincão foi assim chamado à equipa das quinas e está às ordens de Fernando Santos para os jogos frente a Irlanda, já esta quarta-feira, Qatar e Azerbaijão.