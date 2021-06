O selecionador alemão de sub-21 afirmou esta tarde que Portugal é favorito na final do Europeu da categoria entre as duas seleções, que se joga este domingo.

Em conferência de imprensa, Stefan Kuntz realçou, no entanto, a força coletiva da equipa germânica.

«As casas de apostas dão vantagem a Portugal. São os favoritos claros, por isso não quero contrariar essa tendência. Ainda assim, se confirmarmos a evolução que demonstrámos nos últimos jogos, penso que, no geral, somos ainda mais fortes como equipa e venceremos», disse, citado pela Lusa.

«Temos um bom ‘feeling’. Precisámos de relaxar os atletas um bocado e tivemos de ser emocionais, mas também racionais na forma como lhes passámos a mensagem. Agora, depende sempre da forma como irão trabalhar a parte mental no dia. Se vencermos amanhã [domingo], partilho convosco o que fizemos para lhes aliviar a pressão», continuou.

O conjunto germânico vai disputar a terceira final consecutiva e a quarta das últimas sete edições do Europeu de sub-21: «Vencer é mais divertido do que perder, mas as equipas são sempre diferentes e todas as finais têm circunstâncias distintas. Enquanto técnico, experimentei diferentes sensações nas duas últimas finais. Estar cá outra vez é uma situação completamente nova.»

Kuntz deixou no ar a possibilidade de surpreender na escolha da equipa para o jogo frente à formação das quinas.

«Podemos muito bem jogar com o mesmo ‘onze’, mas irei deixar um truque tático em aberto para mim. Portugal tem uma equipa equilibrada, tecnicamente muito forte e com jogadores para dominar o encontro. Com as suas qualidades foram construindo uma equipa muito tática e tecnicamente desenvolvida, que tentaremos quebrar», referiu.

A final do Campeonato da Europa de sub-21 joga-se este domingo, a partir das 21h00.