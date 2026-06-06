Bernardo Silva abordou, na zona mista do Estádio Nacional, os rumores que dão conta do interesse do Barcelona em garantir a sua contratação. O médio, recorde-se, está sem clube, após terminar contratado com o Manchester City

«Tenho muitas opções para o futuro, mas ainda não tomei a minha decisão. Vou procurar estar numa equipa onde sinta que me querem de verdade. No dia em que tomar a decisão, vão saber», começou por dizer.

O internacional português aproveitou, ainda, para comentar a expulsão de Rafael Leão.

«Não vi o lance do Rafael Leão. Claro que estas coisas não podem acontecer e podemos perde-lo um jogo ou dois no Mundial. Temos de nos controlar, sabemos que estas coisas por vezes acontecem, mas temos de manter a cabeça fria», adicionou.

Por fim, Bernardo Silva falou sobre a qualidade lusa, nomeadamente no centro do terreno, reforçando o objetivo de vencer a competição.

«É verdade que temos muitos jogadores a jogar nos melhores clubes do Mundo, em quase todas as posições. No meio-campo vamos ter agora o João Neves e o Vitinha, que nos dão mais qualidade, e é uma posição em que não faltam opções.Nós queremos ganhar. Vamos ao Mundial para ganhar, sabendo que existem outras seleções que também querem o mesmo», concluiu.