Bernardo Silva: «Tenho muitas opções, mas ainda não tomei a minha decisão»
Internacional português aborda os rumores do mercado
Internacional português aborda os rumores do mercado
Bernardo Silva abordou, na zona mista do Estádio Nacional, os rumores que dão conta do interesse do Barcelona em garantir a sua contratação. O médio, recorde-se, está sem clube, após terminar contratado com o Manchester City
«Tenho muitas opções para o futuro, mas ainda não tomei a minha decisão. Vou procurar estar numa equipa onde sinta que me querem de verdade. No dia em que tomar a decisão, vão saber», começou por dizer.
O internacional português aproveitou, ainda, para comentar a expulsão de Rafael Leão.
«Não vi o lance do Rafael Leão. Claro que estas coisas não podem acontecer e podemos perde-lo um jogo ou dois no Mundial. Temos de nos controlar, sabemos que estas coisas por vezes acontecem, mas temos de manter a cabeça fria», adicionou.
Por fim, Bernardo Silva falou sobre a qualidade lusa, nomeadamente no centro do terreno, reforçando o objetivo de vencer a competição.
«É verdade que temos muitos jogadores a jogar nos melhores clubes do Mundo, em quase todas as posições. No meio-campo vamos ter agora o João Neves e o Vitinha, que nos dão mais qualidade, e é uma posição em que não faltam opções.Nós queremos ganhar. Vamos ao Mundial para ganhar, sabendo que existem outras seleções que também querem o mesmo», concluiu.