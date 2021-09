Fábio Vieira, jogador da Seleção Nacional sub-21, garante que a equipa não sente pressão para a qualificação do Euro 2023 do escalão, que se inicia com a receção à Bielorrússia, dia 6 de setembro às 19:00, na Amadora.

«Não sentimos qualquer tipo de pressão. Cada ano é diferente, há muitas saídas e entradas. Muitos miúdos novos a chegar aqui, mas com muita qualidade para acrescentar à nossa seleção. Temos tudo para formar uma grande equipa», garantiu o jogador do FC Porto, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

«É um grupo diferente e jovem, com muitas mudanças, mas muito forte na qualidade. Todos têm muita qualidade. Estamos todos prontos para fazer uma grande qualificação e assimilar as ideias que o ‘mister’ quer, para entrarmos na qualificação da melhor maneira», reforçou.

O atacante vincou a vontade do grupo em entrar com o ‘pé direito’ na fase de qualificação.

«A malta está a entregar-se muito bem, todos estão aqui para dar o seu contributo e demonstrar a qualidade que têm. Sou mais um a ajudar os mais novos, para entrarmos na qualificação com a Bielorrússia da melhor maneira possível», afirmou Fábio Vieira.