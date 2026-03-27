Bruno Fernandes foi o jogador designado pela FPF para falar aos jornalistas neste terceiro dia de estágio da Seleção Nacional no México. O médio do Manchester United abordou a possibilidade de ser capitão.

«Sei que nesta convocatória, não estando o Cris [Ronaldo] e o Bernardo, sou o jogador com mais jogos. O facto de representar a Seleção é, para mim, pessoalmente o maior estandarte da carreira. Representar o país em grandes competições é espetacular. Eu venho para desfrutar e fazer com que os meus colegas se sintam melhor. A minha postura não muda consoante quem cá está. Tento ajudar todos.»

«Não sei se vou jogar. Mas obviamente que poder usar a braçadeira é um privilégio enorme. São coisas que não chegamos a sonhar. Entrar em campo, cantar o hino e liderar a equipa num estádio icónico é um motivo de grande orgulho para mim.»

Jogar contra Raúl Jimenez

«Em Portugal ele jogou muito bem, conheço-o bem de jogar contra ele. O Raúl já marcou alguns golos ao Manchester United [risos]. Tive a felicidade de estar com ele num compromisso da Nike. Mas o México tem outros jogadores com qualidade, talvez não tão conhecidos como ele, mas bons também.»