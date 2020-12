Já é conhecido o calendário do Grupo A de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022. Portugal arranca em casa frente ao Azerbaijão, a 24 de março de 2021, e disputa a 10.º e última jornada igualmente em solo nacional, frente à Sérvia, a 14 de novembro.



Fernando Santos queria ir cedo ao Azerbaijão e evitar a ida à Sérvia no Inverno. Portugal joga na Sérvia a 27 de março, logo à 2.ª jornada, mas terá de esperar por 7 de setembro para jogar no Azeibaijão.



Eis o calendário:

1.ª jornada, 24 mar 2021:

Portugal – Azerbaijão, 19:45

Sérvia – República da Irlanda, 19:45



2.ª jornada, 27 mar:

República da Irlanda – Luxemburgo, 19:45

Sérvia - Portugal, 19:45



3.ª jornada, 30 mar:



Azerbaijão – Sérvia, 17:00

Luxemburgo - Portugal, 19:45



4.ª jornada, 01 set:

Luxemburgo – Azerbaijão, 19:45

Portugal – República da Irlanda, 19:45



5.ª jornada, 04 set:



República da Irlanda – Azerbaijão, 17:00

Sérvia – Luxemburgo, 17:00



6.ª jornada, 07 set:



Azerbaijão – Portugal, 17:00

República da Irlanda – Sérvia, 19:45



7.ª jornada, 09 out:



Azerbaijão – República da Irlanda, 17:00

Luxemburgo – Sérvia, 19:45



8.ª jornada, 12 out:

Portugal – Luxemburgo, 19:45

Sérvia - Azerbaijão, 19:45



9.ª jornada, 11 nov:



Azerbaijão – Luxemburgo, 17:00

República da Irlanda – Portugal, 19:45



10.ª jornada, 14 nov:

Luxemburgo – República da Irlanda, 19:45

Portugal – Sérvia, 19:45