Em entrevista à TVI, CNN Portugal e Maisfutebol, conduzida por Rui Loura e Joaquim Sousa Martins, o selecionador nacional garantiu que Portugal tem jogadores para sonhar com a conquista do Campeonato do Mundo. O técnico espanhol referiu, ainda, que está atento a novas soluções para a frente de ataque e sublinha a importância de Cristiano Ronaldo no grupo de trabalho.

Há três anos como selecionador nacional, Roberto Martínez já conta com uma Liga das Nações no currículo. Em final de contrato a poucos meses do início do Mundial de 2026, o treinador salientou que neste momento «não é o selecionador que é importante».

«Agora não é o selecionador ou o futuro selecionador que é importante. O que é importante é o Mundial e nisso estamos alinhados. O foco é o Mundial e, na minha cabeça, só há espaço para a preparação», começou por dizer.

Portugal ocupa, provavelmente, o lote de seleções favoritas a conquistar o troféu. Para Roberto Martínez, os 26 jogadores que levará à competição têm tudo o aquilo «que é necessário para poder chegar a conquistar o Mundial».

Sobre potenciais novidades na convocatória, o técnico espanhol admitiu que está atento aos jogadores que têm estado em destaque e abriu o jogo sobre quem pode ser uma alternativa a Cristiano Ronaldo.

«Agora temos uma posição para mais um ponta de lança. Fábio Silva, André Silva, Chermiti, que está a crescer muito no Rangers, e Paulinho fazem parte desse grupo», acrescentou.

Apesar de atualmente estar lesionado, Cristiano Ronaldo será peça fundamental durante o Campeonato do Mundo. Para o selecionador nacional, o capitão, pese embora as críticas, tem «um compromisso total» com a equipa.

«O Cristiano é conversa de elevador. No elevador falamos ou do tempo ou do Cristiano, mas acho isso giro. O que importa é que quando chegámos aqui tem um compromisso total e ajuda muito o grupo de jogadores e a seleção em geral», finalizou.