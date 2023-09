Muita poeira levantou a mais recente convocatória de Roberto Martínez, para os jogos da Seleção Nacional frente a Eslováquia e Luxemburgo, de qualificação para o Euro 2024.

E a poeira levantou-se porque o selecionador nacional optou por chamar alguns jogadores que pouco jogaram neste início de temporada. Alguns, como por exemplo João Cancelo e João Félix, ainda nem tinham jogado qualquer minuto oficial aquando da convocatória.

Mas afinal, que rodagem têm os futebolistas portugueses que vão representar a equipa das quinas nestes primeiros compromissos de 2023/24?

Dos 24 eleitos de Martínez, há dois nomes a destacar, ambos do campeonato da Arábia Saudita: Cristiano Ronaldo é quem mais jogou até agora, com 949 minutos pelo Al Nassr, e é seguido de muito perto por Rúben Neves, médio do Al Hilal.

No reverso da medalha continuam a estar Cancelo e Félix, reforços de última hora do Barcelona que ainda assim, foram a tempo de estrear-se pelos culés no último fim de semana.

OS MINUTOS JOGADOS PELOS JOGADORES DA SELEÇÃO NACIONAL NESTE INÍCIO DE TEMPORADA: