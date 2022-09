Um choque aparatoso com o guarda-redes, ainda na primeira parte do Rep. Checa-Portugal, deixou Cristiano Ronaldo a sangrar abundantemente do nariz.

Ao disputar uma bola pelo ar, já dentro da área checa, o capitão da Seleção acabou por ser atingido a soco por Vaclik.

Cristiano Ronaldo ficou a sangrar bastante do nariz, esteve alguns minutos a ser assistido, mas acabou por continuar o jogo, embora tenha sido necessário trocar a camisola.

