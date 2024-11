Roberto Martínez considera «exemplar» a intensidade e a mentalidade de Cristiano Ronaldo. Em entrevista à agência de notícias espanhola Efe, o selecionador nacional compara o capitão de Portugal a Pepe.

«Aos 40 anos, aos 41 anos, são indivíduos para quem o que fizeram antes não conta, ajuda-os, porque têm um poder de decisão melhor, mas o dia a dia é uma oportunidade para serem melhores. Acredito que, em parte, isso é inato.»

«O Cristiano tem um compromisso na profissão, um compromisso com que se sente realizado, que é ganhar, que é ser o melhor. Isso é muito importante no balneário: ter um jovem de 19 anos e ter um jogador que jogou 217 jogos pela Seleção, que tem esse contacto com outros jogadores e ainda essa intensidade, essa frescura, essa juventude em todos os treinos», argumentou.

Roberto Martínez esclareceu nesta entrevista que Ronaldo continua na Seleção Nacional por mérito e que não tem de ser titular: «Para ser importante tem de se ter o nível para fazer a diferença».

Sobre a Liga das Nações, o selecionador nacional vê nesta competição uma fonte de «muito material» para planear o futuro, até porque utilizou 30 jogadores durante a fase de grupos. De recordar que nos quartos de final, Portugal vai medir forças com a Dinamarca, em março.

«Conseguimos uma continuidade nos resultados e também utilizar um grande número de jogadores, o que nos vai ajudar muitíssimo a juntar à experiência que tivemos no Europeu para conseguir que 2025 seja um ano que nos prepare para o Mundial, que é sempre aquele objetivo de médio prazo», rematou.