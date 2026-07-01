Nani, ex-colega e amigo de Cristiano Ronaldo, deu a sua opinião sobre o papel atual de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. Nani, que regressou da reforma para jogar no Aktobe, do Cazaquistão, pede um maior apoio a CR7.

«Todos deviam dar o seu melhor para se conectarem com o Cristiano neste Mundial. É um jogador que vai marcar golos até ao fim deste torneio. Acreditem em mim», afirma Nani, em declarações ao The Athletic durante o Portugal Football Summit, em Miami.

«A maioria quer que ele jogue, mas há quem queira que ele saia porque acham que a equipa perde energia e a capacidade de pressionar com mais intensidade. Mas não podemos esquecer que ele é um jogador capaz de decidir o jogo e que atrai toda a atenção dos defesas», continuou.

«Obviamente, ele precisa de adaptar o seu jogo ao sistema que o treinador cria e todos têm de compreender os seus movimentos, porque não adianta, por exemplo, eu correr para ali e atrair dois jogadores se ninguém fizer a corrida para o espaço vazio. A única coisa é que os jogadores têm de correr por ele», finalizou Nani.

O extremo conhece bem Cristiano Ronaldo. Jogou em 130 ocasiões com ele - 65 no Manchester United e 65 na Seleção Nacional. Ganhou, claro está, o Euro 2016 juntamente com o avançado do Al Nassr.