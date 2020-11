Fernando Santos garantiu esta segunda-feira que ninguém na Seleção Nacional vai estar a pensar no possível recorde de Cristiano Ronaldo do maior número de golos marcados ao nível de seleções.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, no qual Portugal já tem nenhum objetivo além da vitória, o selecionador frisou que nem o avançado da Juventus gostaria que isso acontecesse.

«Ninguém vai estar a pensar no Cristiano e no recorde. Isso não é possível, nem o próprio Cristiano gostaria de acontecer. Num jogo particular até pode acontecer, mas isso já aconteceu com outros jogadores. Às vezes toda a gente se junta para dar um prémio individual a determinado jogador. Neste caso é impossível. Quando tiver de marcar, marca. E os jogadores têm é de jogar sem esse pensamento.»

De resto, Fernando Santos admitiu que fará algumas alterações para a partida de terça-feira: «Se tivéssemos ganho poderia acontecer algumas alterações. Neste caso haverá algumas alterações, mas é só por causa do número de jogos que os jogadores têm feito. Vamos fazer alterações, mas sempre mantendo a equipa forte e coesa.»