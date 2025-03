Rasmus Hojlund, avançado da seleção da Dinamarca, fez correr muita tinta com a celebração 'roubada' a Cristiano Ronaldo no primeiro duelo entre Portugal e a equipa nórdica, na quinta-feira. Ainda por cima, diante do autor do 'Sim'.

A única questão dos meios de comunicação dinamarqueses na conferência de imprensa de antevisão ao segundo duelo foi neste sentido: Ronaldo ficou melindrado com a celebração de Hojlund?

«Para mim, não é um problema. Sei que não foi um ato de desrespeito. Sou inteligente o suficiente para perceber isso. Não só ele, por todo o mundo, vários atletas fazem o meu festejo. Para mim é uma honra, mas espero que amanhã ele possa ver a minha celebração», brincou o avançado da Seleção Nacional.

Portugal e Dinamarca defrontam-se para a segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, este domingo, no Estádio José Alvalade (19:45). Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.