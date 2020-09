Cristiano Ronaldo treinou em pleno nos 15 minutos abertos à comunicação social da última sessão da Seleção Nacional antes do encontro com a Suécia.

No quarto de hora inicial do apronto, Romaldo trabalhou sem qualquer limitação e junto dos restantes colegas que integram o plantel escolhido por Fernando Santos.

Recorde-se que minutos antes Fernando Santos não deu como garantida a presença do capitão frente à Suécia, ele que falhou a partida com a Croácia devido a uma infeção no pé direito.

Portugal defronta a congénere sueca esta terça-feira, a partir das 19h45.