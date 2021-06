A Seleção Nacional é a segunda equipa da fase final do Euro 2020 com mais minutos acumulados ao longo da época, de acordo com o Observatório do Futebol.

Segundo o estudo divulgado esta quarta-feira, os 26 jogadores escolhidos por Fernando Santos somaram um total de 2.403 minutos nos respetivos clubes na temporada que agora finda, e só estão atrás da congénere inglesa, com 2.496 minutos.

Os Países Baixos, que estão de regresso a uma grande competição internacional, fecham o top 3, com 2.292 minutos.

Em relação aos adversários de Portugal no grupo F, a França aparece no quinto lugar, com 2.226 minutos, e logo atrás surge a Alemanha, com 2.181

De resto, Portugal é ainda a sexta seleção com uma média de idades maior (27,9 anos), à frente a França, oitava, com 27,8, e da Alemanha, 14.ª, com 27,5.

A Turquia é a seleção mais jovem do torneio, com uma média de 24,9 anos, à frente a Inglaterra, com 25,2, e do País de Gales, com 25,5.

O jogador mais novo convocado é o polaco Kacper Kozlowski, com 17 anos, e o mais velho é o holandês Maarten Stekelenburg, com 28 anos.