Depois da derrota dura frente à Alemanha, a Seleção Nacional defronta esta quarta-feira a França, no último e decisivo jogo do grupo F do Euro 2020.

Aos jornalistas, Pepe relembrou que a equipa das quinas depende de si própria para garantir o apuramento e defendeu que a situação não é tão má como parece.

«Vamos ver: Portugal só depende de si para qualificar-se, isso é o mais importante. Sabemos que vai ser muito difícil e vamos tentar estar da melhor maneira possível para conseguirmos o objetivo», afirmou.

«Em nove pontos, podemos fazer seis, num grupo extremamente difícil. Pode parecer que estamos mal, mas não estamos assim tão mal. Fizemos um jogo menos bom, de facto, mas o futebol dá-nos a oportunidade de responder no jogo seguinte», acrescentou.

