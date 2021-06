Depois da derrota frente à Alemanha, Fernando Santos afirmou que faltou «agressividade» à Seleção Nacional na partida de Munique.

Ora, esta terça-feira, na antevisão ao jogo com a França, o selecionador nacional foi questionado sobre essas palavras, e disse que a agressividade não se melhora nos treinos.

«A intensidade não se melhora no treino, é um parâmetro estratégico. Só se fizermos um combate de boxe, ou um treino com os rangers. Só se for na pré-época», começou por dizer.

«Agora aqui, jogámos no sábado, com um calor incrível, o que temos de fazer é recuperar bem. Todos nós analisámos bem o jogo e todos chegámos a uma conclusão: infelizmente, a matriz de Portugal não esteve no jogo de Portugal. Quando sofremos quatro golos, todos sabemos que alguma coisa não correu bem. Todas as equipas que querem ganhar têm de atacar e defender bem», afirmou.