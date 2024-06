A derrota caseira frente à Croácia, no Estádio do Jamor, fez soar os alarmes na Seleção Nacional, mas há quem goste deste «negativismo», como é o caso de Bruno Fernandes.

Na conferência de imprensa de antevisão ao particular diante da República da Irlanda, o último antes do Euro 2024, o médio do Manchester United lembrou ainda que o conjunto croata não é um adversário qualquer.

«Foi a segunda derrota, mas ao mesmo tempo nada muda aquilo que esperamos o que vai ser o Euro. Nunca queremos perder, sabemos que estamos ao nível dos melhores e queremos bater os melhores. Ao mesmo tempo, falamos de uma seleção muito bem trabalhada, com jogadores experientes», começou por dizer.

«Finalista do Mundial 2018, foi às meias-finais no Mundial do Qatar. Uma seleção com jogadores com grande nome. Sabíamos que eles iam causar isso, trabalhámos muitos aspetos. Faltou-nos ler um bocadinho o perigo no momento do segundo golo. mas já na qualificação sabíamos que havia aspetos a melhorar», continuou.

Ainda na mesma resposta, Bruno deixou uma garantia quanto a um eventual excesso de confiança: «Que ninguém pense que íamos para o Euro a achar que já estava tudo feito. Sinceramente, gosto deste negativismo à nossa volta, gosto que pensem que a seleção já não é tão boa. É sinal de que as pessoas esperam mais de nós e que temos qualidade para fazer mais. Ambicionamos isso e temos uma oportunidade amanhã [terça-feira] para fazer isso.»