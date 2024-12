A Seleção Nacional feminina conheceu, na tarde desta segunda-feira, as adversárias na fase de grupos do Euro 2025, a disputar em julho, na Suíça. O nome de Portugal foi escutado em Lausanne na reta final do sorteio, uma vez que as «Navegadoras» integraram o quarto e último pote.

Grupo A: Suíça, Noruega, Islândia e Finlândia.

Grupo B: Espanha, Bélgica, Portugal e Itália.

Grupo C: Alemanha, Polónia, Dinamarca e Suécia.

Grupo D: França, Inglaterra, País de Gales e Países Baixos.

Em 2022, Portugal integrou o grupo de Suécia, Países Baixos e Suíça, terminando no 4.º e último lugar, com um ponto. Na estreia em Europeus, em 2017, a Seleção Nacional jogou com Inglaterra, Espanha e Escócia – que venceu – mas terminou no 4.º lugar do grupo, igualada por espanholas e escocesas.

O Europeu de 2025 realiza-se na Suíça de 2 a 27 de julho, uma prova a disputar em oito estádios, nas cidades de Basileia, Berna, Genebra, Zurique, St. Gallen, Lucerna, Sion e Thun.

A Inglaterra é campeã em título, mas a Alemanha é a seleção mais titulada (8). O Europeu é realizado desde 1984 e conta também com capítulos dourados de Suécia, Noruega (2) e Países Baixos.

Por fim, importa salientar que a Espanha é a campeã mundial e da Liga das Nações em título.

