Roberto Martínez parece gostar das qualidades do jovem Rodrigo Mora. O selecionador nacional não se coibiu em convocar Geovany Quenda aos 17 anos (apesar de o jogador do Sporting não ter-se estreado) e deu a entender que uma eventual chamada de Rodrigo Mora, também de 17 anos, pode acontecer.

Questionado se prepara alguma «surpresa» nas próximas convocatórias, Martínez falou prontamente do médio do FC Porto.

«Acho que quando um jogador chega à Seleção não é uma surpresa. Há jogadores jovens que estão muito bem, especialmente o Rodrigo Mora. É um jogador que está a fazer um trabalho muito bom. Um jogador que acompanhámos durante dois estágios sub-21, está a mostrar as suas qualidades e é um motivo de sorriso para todos nós. Dois ou três jogadores estão à porta», afirmou, à entrada do jantar de encerramento das comemorações de 110 anos da Federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol.

Uma ocasião que juntou o atual selecionador com dois ex-timoneiros da Seleção portuguesa - Fernando Santos e Luiz Felipe Scolari. «Já vi o Fernando Santos, ainda não vi o Scolari. É um bom momento para falar de futebol, falar da nossa Seleção», admitiu o espanhol.

«Temos uma Federação que continuamente quer melhorar. Acho que olhar para trás dá satisfação. A Federação é um exemplo perfeito, durante os últimos dois anos esteve a crescer», disse Martínez, deixando um agradecimento ao presidente cessante Fernando Gomes.

«Acho que é importante é que o trabalho feito, um legado que deixa muito futuro à Federação. Precisamos de estar orgulhosos, muitas federações podem ver o exemplo que é a Cidade do Futebol», finalizou.