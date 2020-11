Médio do FC Porto, Sérgio Oliveira é o único jogador a atuar no campeonato português na mais recente convocatória da Seleção Nacional.

Questionado sobre esse tema, Fernando Santos defendeu que esse facto representa uma boa notícia, já que prova que os jogadores lusos têm qualidade para estar nas melhores equipas do mundo.

«É bom sinal para Portugal. Termos jogadores a jogar nas melhores equipas do mundo é sinal da grande qualidade dos jogadores. Isso tem de ser um motivo de orgulho», começou por dizer.

«Acho que o campeonato português é muito bom, porque as equipas portuguesas vão-se renovando com jogadores portugueses, vão investindo esse dinheiro trazendo para Portugal jogadores de qualidade. Esta é uma fase difícil devido à pandemia, mas acho que o campeonato português mantém um bom nível. Não temos capacidade para reter este tipo de jogadores, que atingem níveis salariais incomportáveis para os clubes portugueses. Os clubes têm de aproveitar a qualidade dos jogadores que formam para vender», acrescentou.

Na terça-feira, a Seleção Nacional defronta a Croácia, em jogo a contar para a Liga das Nações. Fernando Santos recordou o embate entre as duas equipas no Euro 2016: «A Croácia é uma das melhores seleções do mundo, e o nosso jogo com eles está entre os três melhores jogos do campeonato da Europa. Para mim, acho que a equipa que passasse esse jogo teria uma forte oportunidade de passar à final. Duas equipas de enorme qualidade com jogadores de enorme qualidade.»