Esta segunda-feira, dia 7 de setembro, prosseguem os jogos da Liga das Nações, mas não só: a partir das 16h15, o selecionador nacional Fernando Santos e um jogador farão a antevisão do jogo de Portugal com a Suécia. Pouco depois, às 17h00, haverá treino, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na Liga das Nações, destaque para o Holanda-Itália, o jogo grande do dia, que tem início às 19h45.

Os jogos desta segunda-feira:

Liga A:

Grupo 1:

Holanda - Itália, 19:45 (SportTV1)

Bósnia Herzegovina - Polónia, 19:45 (SportTV2)

Liga B:

Grupo 1:

Irlanda do Norte - Noruega, 19:45 (SportTV3)

Áustria - Roménia, 19:45

Grupo 2:

Israel - Eslováquia, 19:45

República Checa - Escócia, 19:45 (SportTV4)

Liga C:

Grupo 4:

Cazaquistão - Bielorrússia, 15:00 (SportTV1)

Albânia - Lituânia, 19:45.