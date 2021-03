João Palhinha e Nuno Mendes são duas das principais novidades da convocatória de Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional.

Formada no Sporting, a dupla ganhou importância nos leões esta época sob o comando de Ruben Amorim e o selecionador nacional foi questionado se já tinha agradecido ao jovem técnico do clube de Alvalade.

«Se o fizesse teria de agradecer a todos. Sempre o fiz de uma forma genérica e não era agora que o ia fazer de outra forma. Fico satisfeito pelos jogadores jogarem e parabéns a todos os treinadores que têm jogadores na seleção», respondeu, em conferência de imprensa.

Fernando Santos garantiu ainda que terá todos os jogadores à disposição para os jogos com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo, isto depois de Jurgen Klopp e Solskjaer, treinadores do Liverpool e do Manchester United, terem ameaçado proibir alguns atletas de irem à seleção devido à pandemia de Covid-19.

«A partir do momento em que Portugal vai jogar em Itália [jogo com o Azerbaijão é em Turim] essa questão fica completamente resolvida. Não há impedimento nenhum dos jogadores que jogam em Inglaterra se deslocarem a Itália.»