O selecionador nacional anuncia nesta quinta-feira a convocatória para os próximos dois compromissos de Portugal: o particular com o Qatar a 9 de outubro e o jogo com o Luxemburgo, para a fase de apuramento para o Mundial 2022.

Ambos os jogos vão realizar-se no Estádio Algarve, o primeiro às 20h15 e o segundo às 19h45.

Nesta chamada, ao contrário do que aconteceu na anterior, não deverão figurar os lesionados Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, que acabaram por ser dispensados, devido a lesão, dos jogos de setembro. É expectável que haja pelo menos uma estreia em chamadas à Seleção: Matheus Nunes, médio do Sporting.

A partir das 12h30, Fernando Santos irá desfazer todas as dúvidas numa conferência de imprensa na qual deverão ser anunciados 25 convocados.