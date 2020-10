A Seleção Nacional mantém o quinto lugar do ranking de seleções da FIFA, ao qual subiu na atualização de setembro.

A lista publicada esta quinta-feira já tem em conta os jogos de Portugal frente a Espanha (0-0), França (0-0) e Suécia (3-0).

O top5 continua inalterado, com a Bélgica a liderar com 1765 pontos, seguida da França (1752), do Brasil (1725) e de Inglaterra (1669).

Portugal tem 1661 pontos e é seguido de Espanha, que subiu um lugar e é agora 6.º com 1639 pontos.

Uruguai é 7º (1637), Argentina subiu um lugar e é agora 8.º com 1636 e a Croácia desceu um e é 9.ª com 1634. A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz fecha o top10, com 1631 pontos.