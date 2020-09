A Seleção Nacional subiu ao quinto lugar do ranking de seleções da FIFA, consequência dos triunfos recentes sobre a Croácia e a Suécia para a Liga das Nações.

A equipa das quinas ultrapassou as congéneres do Uruguai e da Croácia, que caiu duas posições e surge agora no oitavo posto.

Entre o top-10 de um ranking liderado pela Bélgica e sem alterações nas quatro primeiras posições, Portugal é quem alcançou a subida mais significativa.

Desde 2017, ano em que chegou a figurar no terceiro lugar do ranking FIFA (o melhor de sempre), que Portugal não ocupava uma posição tão elevada na hierarquia do organismo máximo do futebol mundial.

O top-10 do ranking de seleções. À esquerda, a pontuação atual; à direita a pontuação anterior: