Gianni di Biasi, selecionador do Azerbaijão, afirmou esta segunda-feira que Portugal não é só Cristiano Ronaldo. O jogador está a cumprir castigo e estará ausente da partida entre portugueses e azeris, a contar para a qualificação para o Mundial2022.

«Cristiano Ronaldo é um jogador de excelência, mas Portugal tem jogadores no Manchester City, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Dortmund, Wolverhampton, Benfica, FC Porto, Sporting», afirmou o italiano.

O técnico de 65 anos relembrou, também, o encontro entre Portugal e Albânia em 2014, a contar para qualificação para o Euro2016. di Biasi, então ao comando dos albaneses, derrotou a seleção portuguesa, situação que precipitou o despedimento de Paulo Bento do comando técnico das ‘quinas’.

«A esperança é sempre a última a morrer. Na vida, nunca digas nunca. E gostaria de lembrar que Fernando Santos ainda me deve uma garrafa de vinho do Porto, porque se tornou selecionador [de Portugal] graças a mim e depois foi campeão europeu [em 2016]. [O jogo] foi no dia 7 de setembro de 2014», atirou o selecionador, lembrando a noite em que a Albânia, que orientava, foi vencer a Aveiro e precipitou a demissão de Paulo Bento.

Portugal defronta o Azerbaijão em Baku esta terça-feira, a partir das 17:00, hora de Portugal Continental. A seleção nacional é uma dos líderes do grupo, com 10 pontos, a par da Sérvia, que no sábado goleou por 4-1 o Luxemburgo, terceiro colocado, com seis pontos, seguindo-se irlandeses e azeris, ambos com um.